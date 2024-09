La Sardegna ha formalmente richiesto la dichiarazione di stato di calamità a causa della siccità.

La Todde Administration ha iniziato procedimenti ufficiali per una richiesta al Ministero dell’Agricoltura, cercando l’approvazione dello stato di emergenza a causa della persistente siccità che ha afflitto l’isola tra Novembre 2023 e Giugno 2024. La richiesta contiene una enunciazione specifica dell’ “esistenza di un’eccezionale avversità climatica”, la quale darà il via all’attivazione del Fondo Nazionale di Solidarietà. Questo sarà fondamentale per ottenere il sostegno finanziario necessario per le imprese agricole colpite da questa crisi idrica.