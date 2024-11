Un paese in difficoltà

Rosora, un piccolo borgo situato nella provincia di Ancona, è diventato un simbolo della crisi dei servizi essenziali nelle aree rurali italiane. Con circa 300 abitanti, la maggior parte dei quali anziani, la comunità si trova ad affrontare una realtà allarmante: l’assenza di un medico e di una farmacia. Questa situazione ha costretto molti residenti a dipendere da soluzioni improvvisate per accedere alle cure necessarie.

La vita quotidiana degli anziani

In un contesto in cui i figli spesso vivono lontano, gli anziani di Rosora si trovano a dover affrontare quotidianamente sfide enormi. L’ufficio postale, aperto solo un giorno a settimana, rappresenta l’unico punto di riferimento per molti, mentre il bar, l’alimentari e il ristorante sono le sole attività commerciali rimaste. La mancanza di un bancomat complica ulteriormente la situazione, rendendo difficile anche il semplice prelievo di denaro.

Un sistema di assistenza precario

Per ovviare alla mancanza di servizi, alcuni anziani portano le loro ricette mediche e i soldi in busta al sindaco, Fausto Sassi, o al messo comunale, che si fanno carico di acquistare i farmaci per loro. Questo sistema, sebbene ingegnoso, evidenzia la precarietà della situazione. Il viaggio di sette chilometri per andare e tornare dalla frazione di Angeli è un’impresa ardua per chi non possiede un’auto, rendendo l’accesso alle cure mediche un vero e proprio ostacolo.

Le conseguenze della solitudine

La solitudine e l’isolamento degli anziani di Rosora non sono solo una questione di servizi mancanti, ma anche di salute mentale. La mancanza di interazioni sociali e di supporto può portare a un deterioramento del benessere psicologico. È fondamentale che le istituzioni locali e nazionali prendano coscienza di questa realtà e agiscano per garantire un futuro migliore a queste comunità dimenticate.