La Starliner si è staccata dalla Iss, procedendo verso la Terra senza personale a bordo.

Il veicolo spaziale Starliner di Boeing ha iniziato il suo viaggio di ritorno alla Terra, distaccandosi dalla Stazione Spaziale Internazionale, senza però portare con sé l’equipaggio. Questo perché la Nasa ha scelto di far rientrare i due astronauti, Butch Wilmore e Sunita Williams, con un altro mezzo, per ragioni di sicurezza. La Starliner, che si era ancorata alla Iss il 6 giugno scorso, contrariamente alle aspettative, si è separata dalla stazione orbitale con una manovra inedita, accelerando la sua discesa. Il rientro è previsto per le 18.03, ora italiana, nel porto spaziale White Sands, situato nel Nuovo Messico.