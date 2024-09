La tempesta politica si scatena in Emilia-Romagna a seguito delle condizioni meteorologiche avverse.

In seguito ai disastri naturali in Emilia-Romagna, è scoppiata una polemica tra il governo centrale e la regione, con questo ultimo accusato di non aver utilizzato i finanziamenti ricevuti. Il governo è stato criticato da Elly Schlein, segretaria del Pd, per "sciacallaggio politico". Il centrodestra ha accusato l'Emilia-Romagna di non spendere i fondi ricevuti, mentre il centrosinistra ha attaccato il governo per la sua gestione della crisi. Nel frangente, il ministro della Protezione civile, Nello Musumeci, ha criticato l'Emilia-Romagna per non aver speso i fondi, mentre Schlein ha accusato il governo di "sciacallaggio politico".