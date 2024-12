Un dramma silenzioso

La storia di Marco Magrin, 53 anni, è un triste esempio di come la precarietà abitativa possa portare a conseguenze fatali. Trovato senza vita nel garage che utilizzava come dimora, Magrin rappresenta una delle tante vittime di una crisi economica che colpisce sempre più italiani. Originario di Santa Giustina in Colle, lavorava in una ditta di sfilettatura del pesce, ma il suo stipendio non era sufficiente per coprire le spese di un affitto. La sua situazione di indigenza era sconosciuta a familiari e amici, un silenzio che ha avuto un prezzo altissimo.

Un alloggio inadeguato

Costretto a vivere in un garage non riscaldato, Magrin ha cercato di affrontare il freddo con mezzi di fortuna: un giubbotto pesante e un berretto. Tuttavia, le temperature rigide degli ultimi giorni potrebbero aver aggravato una condizione di salute preesistente, portandolo a un infarto fatale. La sua morte, avvenuta lunedì mattina, è stata scoperta solo grazie all’allerta lanciata da alcuni colleghi di lavoro che non lo vedevano da giorni. Questo episodio mette in luce la fragilità di molte persone che, come Magrin, si trovano a vivere in condizioni di estrema vulnerabilità.

Un appello alla comunità

Il sindaco di Treviso, Mario Conte, ha commentato la vicenda definendola “molto triste” e ha sottolineato l’importanza di una comunità solidale. Secondo il sindaco, è fondamentale che chi si trova in difficoltà abbia il coraggio di chiedere aiuto. La storia di Marco Magrin non è un caso isolato; nel passato recente, altri episodi simili hanno colpito la città, evidenziando la necessità di un intervento più incisivo da parte delle istituzioni e della società civile. La mancanza di un supporto adeguato può portare a tragedie evitabili, e la comunità deve essere pronta a rispondere a queste emergenze.