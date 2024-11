La vita di una famiglia di sportivi: tra sfide e successi

Scopri come la famiglia di Zach Collaros affronta le sfide quotidiane e il mondo del football.

Una routine frenetica

La vita di una famiglia con un atleta professionista è spesso caratterizzata da ritmi frenetici e sfide quotidiane. Nicole Collaros, moglie del quarterback dei Winnipeg Blue Bombers, Zach Collaros, racconta come la loro vita sia diventata un vero e proprio gioco di equilibri. Con tre figli piccoli, la gestione del tempo diventa una vera e propria arte. “Non dormiamo, e sembra solo peggiorare”, afferma Nicole, descrivendo la loro routine notturna in cui i bambini si spostano continuamente nel letto dei genitori. La loro primogenita, Sierra, ha quattro anni e non è una dormigliona, mentre la piccola Capri compirà tre anni e il loro ultimo nato, Dean, ha solo sette mesi. Questa vivace famiglia vive un’esperienza simile a molte altre, ma con l’aggiunta della pressione di una stagione sportiva intensa.

Le sfide della stagione

La stagione dei Winnipeg Blue Bombers non è stata affatto semplice. Dopo un inizio difficile con quattro sconfitte consecutive, la squadra ha trovato la sua strada, vincendo otto partite di fila. Tuttavia, la pressione è palpabile, soprattutto ora che si avvicina il momento cruciale della finale di divisione contro i Saskatchewan Roughriders. Nicole osserva come Zach affronti le difficoltà con calma, senza trasmettere stress a casa. “La mia preoccupazione principale dopo ogni partita è la sua salute”, confida. La vita di un atleta è piena di alti e bassi, e Nicole è consapevole delle sfide che il marito deve affrontare, sia fisicamente che mentalmente.

Il supporto familiare

La famiglia gioca un ruolo cruciale nel mantenere l’equilibrio nella vita di Zach. Nicole, che era un’insegnante di scuola materna prima di dedicarsi completamente alla famiglia, è il pilastro su cui si regge la loro vita domestica. “Durante la settimana, mia moglie gestisce gran parte della vita familiare, è davvero la capitana a casa”, afferma Zach. Questo supporto reciproco è fondamentale, specialmente nei momenti di difficoltà. La loro routine post-partita include un momento di relax con un pasto da McDonald’s e un po’ di musica, un modo per staccare la mente dalle pressioni del gioco. La presenza dei bambini rende ogni momento speciale e ricco di significato, trasformando le sfide quotidiane in opportunità di crescita e connessione.