La situazione a Lamezia Terme

Il maltempo ha colpito duramente Lamezia Terme, portando la Giunta comunale a dichiarare lo stato di calamità naturale. Questo provvedimento è stato preso in risposta ai danni significativi causati dalle avverse condizioni meteorologiche che hanno interessato la città. La decisione è stata comunicata ufficialmente attraverso una nota stampa, evidenziando la necessità di interventi immediati per garantire la sicurezza e il benessere dei cittadini.

Richiesta di emergenza alla Regione

Oltre alla dichiarazione di calamità, la Giunta ha richiesto alla Regione di proclamare lo stato di emergenza regionale, includendo Lamezia Terme tra i comuni colpiti. Questo passaggio è fondamentale per attivare le procedure necessarie per il ripristino delle infrastrutture e per fornire assistenza ai cittadini colpiti. La richiesta di accesso al fondo di emergenza, previsto dalla legge regionale, è un passo cruciale per garantire risorse finanziarie adeguate per affrontare la situazione.

Interventi immediati e supporto della Protezione Civile

In risposta all’emergenza, il Comune ha già avviato interventi in somma urgenza per ripristinare lo ‘status quo ante’. Il Centro operativo comunale è attivo e coordina le operazioni di assistenza, supportato dalla Protezione civile regionale e dai vigili del fuoco. Questi sforzi sono essenziali per garantire che i servizi fondamentali siano ripristinati il prima possibile e che i cittadini ricevano il supporto necessario durante questa difficile fase.