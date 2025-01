Un messaggio di speranza in un momento difficile

Durante la messa per la Giornata mondiale della Pace, l’arcivescovo di Milano, Mario Delpini, ha lanciato un appello toccante, invitando tutti a riflettere sul valore della vita e sulla necessità di costruire relazioni di solidarietà. “C’è speranza anche per voi”, ha affermato, rivolgendosi a coloro che si sono arricchiti a spese degli altri, sottolineando l’importanza di rispettare ogni vita e di promuovere il benessere collettivo. Questo messaggio, carico di umanità, si inserisce in un contesto globale segnato da conflitti e ingiustizie, richiamando l’attenzione sulla responsabilità di ciascuno nel contribuire a un mondo migliore.

Il ruolo della comunità cristiana

La celebrazione ha visto la partecipazione di rappresentanti delle diverse confessioni cristiane presenti a Milano, un segno di unità e di condivisione di valori fondamentali. Delpini ha enfatizzato come, nonostante le differenze, tutti i discepoli di Cristo siano chiamati a lavorare insieme per la pace. “Siamo qui, all’inizio del nuovo anno civile, a professare l’intenzione di condividere i sentimenti di Gesù”, ha dichiarato, sottolineando l’importanza di unire le forze per affrontare le sfide attuali. La presenza di diverse confessioni cristiane ha arricchito la celebrazione, dimostrando che la ricerca della pace è un obiettivo comune.

Un invito alla responsabilità sociale

Nel suo discorso, l’arcivescovo ha anche sollevato interrogativi provocatori riguardo all’allocazione delle risorse, chiedendo che una parte delle spese militari venga destinata a combattere la fame e a riparare i danni causati all’ambiente. “Ci viene il sospetto di essere ridicoli, patetici, illusi”, ha affermato, invitando a una riflessione profonda sulle priorità della società contemporanea. Questo appello alla responsabilità sociale è particolarmente rilevante in un’epoca in cui le disuguaglianze crescono e le crisi ambientali si intensificano. Delpini ha esortato tutti a non rimanere indifferenti di fronte alle sofferenze altrui, ma a impegnarsi attivamente per il bene comune.