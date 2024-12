Un appello alla pace universale

Durante l’Angelus, Papa Francesco ha lanciato un accorato appello per la pace nel mondo, sottolineando l’importanza di lavorare per il disarmo e contro le ingiustizie sociali. “Basta colonizzare i popoli con le armi”, ha affermato il Pontefice, evidenziando la necessità di affrontare le cause profonde dei conflitti, come la fame e le malattie. Questo messaggio si inserisce in un contesto globale segnato da tensioni e guerre, in particolare in Ucraina, Gaza e Myanmar.

La situazione in Ucraina e Gaza

Il Papa ha espresso particolare preoccupazione per le situazioni di conflitto in Ucraina e Gaza, invitando i fedeli a pregare per la pace in queste aree martoriate. La guerra in Ucraina ha causato una crisi umanitaria senza precedenti, mentre la situazione a Gaza continua a essere critica, con un alto numero di vittime e sfollati. Le parole del Pontefice risuonano come un forte richiamo alla comunità internazionale affinché si faccia di più per risolvere queste crisi e portare aiuto a chi soffre.

Un messaggio di fraternità

In un momento di tensione interreligiosa, Papa Francesco ha anche voluto rivolgere un pensiero ai “fratelli ebrei”, in occasione della celebrazione di Hannukkah. “Invio il mio augurio di pace e fraternità”, ha detto, sottolineando l’importanza del dialogo e della comprensione reciproca tra le diverse fedi. Questo gesto di solidarietà è un invito a superare le divisioni e a lavorare insieme per un futuro di pace e armonia.