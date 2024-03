L'Aquila 2026: Foti, 'prestigioso riconoscimento è opportunità per città'

Roma, 14 mar. (Adnkronos) - “Rendiamo omaggio a L’Aquila per essere stata nominata Capitale italiana della Cultura 2026. Questo prestigioso riconoscimento rappresenta un’opportunità unica per il rilancio non solo della città, ma anche delle aree interne dell’App...

Roma, 14 mar. (Adnkronos) – “Rendiamo omaggio a L’Aquila per essere stata nominata Capitale italiana della Cultura 2026. Questo prestigioso riconoscimento rappresenta un’opportunità unica per il rilancio non solo della città, ma anche delle aree interne dell’Appenino Centrale, giungendo in un momento significativo, a 15 anni dal devastante terremoto del 2009. L’eccezionale impegno del sindaco, Pierluigi Biondi, ha reso possibile questo risultato, grazie anche alla guida del presidente della Regione, Marco Marsilio, che ha promosso il patrimonio culturale e sociale dell’Abruzzo”. Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera dei deputati, Tommaso Foti.