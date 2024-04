Lavoro: Avs, 'jobs act lo ha mortificato, occorre superarlo'

Roma, 13 apr. (Adnkronos) – "Il mondo del lavoro è stato mortificato da varie iniziative tra le quali la più brutale é stato il cosiddetto Jobs Act, ossia la controriforma che ha indebolito le tutele, esteso la precarietà senza contrastare il sommerso, piaga del nostro Paese. Per noi di Avs occorre fare il possibile per superarlo. Il lavoro doveva diventare più flessibile, invece è diventato ancora più precario, povero e insicuro. Ci battiamo in Parlamento e sosteniamo ogni iniziativa per cancellare quelle norme”. Lo afferma il capogruppo di Alleanza Verdi e Sinistra nella commissione Lavoro della Camera, Franco Mari.