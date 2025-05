Lavoro: Cirielli, 'scelta Caldoro lungimirante'

Roma, 8 mag. (Adnkronos) - "La nomina di Stefano Caldoro, come consigliere del presidente Giorgia Meloni, è motivo di grande soddisfazione per la comunità campana ma anche personale considerato il consolidato rapporto di amicizia e stima che ci lega da molti anni". Lo afferma...

Roma, 8 mag. (Adnkronos) – "La nomina di Stefano Caldoro, come consigliere del presidente Giorgia Meloni, è motivo di grande soddisfazione per la comunità campana ma anche personale considerato il consolidato rapporto di amicizia e stima che ci lega da molti anni". Lo afferma Edmondo Cirielli, viceministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale. "Sono certo -aggiunge- che, grazie alle sue doti di mediazione, di equilibrio, alla sua profonda conoscenza dei dossier in tema di lavoro e dei rapporti con le parti sociali e alla sua vastissima esperienza istituzionale, Stefano riuscirà a dare un grande contributo al lavoro del presidente Meloni che ancora una volta si mostra lungimirante".