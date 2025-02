Lavoro: Fratoianni, 'consegnati fondi raccolti per CoopLa Green, dignità contro rassegnazione'

Roma, 1 feb. (Adnkronos) - "Questa fabbrica di Manfredonia alle mie spalle produceva stoviglie di plastica, le stoviglie di plastica sono state vietate, e il padrone ha chiuso scaricando i costi come sempre sui lavoratori. Questi lavoratori per salvare il proprio posto di lavoro hanno costituit...

Roma, 1 feb. (Adnkronos) – "Questa fabbrica di Manfredonia alle mie spalle produceva stoviglie di plastica, le stoviglie di plastica sono state vietate, e il padrone ha chiuso scaricando i costi come sempre sui lavoratori. Questi lavoratori per salvare il proprio posto di lavoro hanno costituito la cooperativa CoopLa Green per riprendersi la fabbrica, con un piano di produzione molto serio, vogliono installare un impianto fotovoltaico per l’autonomia energetica, e per produrre di nuovo stoviglie ma non di plastica ma riciclabili e green, interamente dentro il ciclo della transizione ecologica". Lo afferma Nicola Fratoianni di Avs in un video su Instagram raccontando la storia di questa azienda, dopo aver incontrato i lavoratori ieri nella cittadina pugliese.

"Noi e tanti altri cittadini hanno poi provato a dargli una mano – prosegue il leader di SI – , anche noi abbiamo raccolto delle risorse economiche quasi 25mila €uro per aiutarli in questo percorso. Un percorso e una lotta che non sono ancora finiti ma che possono diventare – conclude Fratoianni – un grande esempio di dignità del lavoro, un esempio di riscatto delle politiche industriali. Un esempio contro la rassegnazione".