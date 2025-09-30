Lavoro: Nhrg, nuove filiali e nuove posti in tutta Italia

Lavoro: Nhrg, nuove filiali e nuove posti in tutta Italia

Roma, 30 set. (Labitalia) - Nhrg, agenzia per il lavoro, accelera la propria crescita e annuncia un piano di espansione che prevede l’apertura di nuove filiali su tutto il territorio nazionale. La nuova direzione aziendale punta a consolidare la presenza dell’azienda e rafforzare l&rsquo...

Roma, 30 set. (Labitalia) – Nhrg, agenzia per il lavoro, accelera la propria crescita e annuncia un piano di espansione che prevede l’apertura di nuove filiali su tutto il territorio nazionale. La nuova direzione aziendale punta a consolidare la presenza dell’azienda e rafforzare l’organico con l’ingresso di nuovi talenti.

La ricerca riguarda 10 branch manager.

Si richiedono come competenze tecniche: moderni processi di marketing e vendita; costruzione del budget di filiale; capacità di gestione di un conto economico, di forecasting e reporting sulle vendite; capacità di contatto, di comprensione e penetrazione nel mercato locale; conoscenza gestionali ApL (Whitnet, Intiway, ecc); pacchetto Office Automation. Competenze trasversali: capacità di negoziazione; orientamento al cliente; leadership, orientamento al risultato; flessibilità operativa. Esperienza di almeno 3 anni nel ruolo in agenzie per il lavoro. Sede di lavoro: provincia di residenza (garantito 1 giorno di smart working)

“Attraverso questo piano strategico – dichiara Gianni Scaperrotta ceo di Nhrg – confermiamo la nostra volontà di guardare al futuro puntando su innovazione, qualità dei servizi e centralità delle risorse umane come imprescindibili punti di forza della nostra crescita”.