Lavoro: Sereni, 'basta annunci, governo calendarizzi pdl salario minimo'

Roma, 30 apr. (Adnkronos) – "Il Governo ha messo su un binario morto la proposta delle opposizioni per istituire un salario minimo legale, rafforzare la contrattazione e combattere i contratti pirata che costringono milioni di persone, soprattutto giovani e donne, a lavorare ed essere comunque poveri. Ma oggi la necessità di istituire con legge il salario minimo torna all’attenzione del Parlamento, forte del sostegno popolare di centinaia di migliaia di cittadini.

Non ci sono più alibi: anziché fare altri vuoti annunci il Governo accetti di calendarizzare la pdl sul salario minimo e la discuta senza pregiudizi, guardando alle esperienze di tanti altri Paesi europei in cui questa norma esiste già e ha avuto effetti positivi sui salari e sull’economia". Così in una nota Marina Sereni, segreteria nazionale del Pd.