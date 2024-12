La notizia del momento è quella relativa all’ergastolo per Filippo Turetta, che ha perseguitato e infine ucciso, la giovane Giulia Cecchettin. Il caso è molto seguito da tutti e ora, sta evolvendo in qualcosa di pericoloso, infatti all’avvocato del colpevole, sono arrivate delle minacce molto pesanti.

Minacce all’avvocato di Filippo Turetta

Nello studio di Giovanni Caruso, legale di Filippo Turetta, sono arrivati dei proiettili all’interno di una busta.

Nonostante la lettura della sentenza di primo grado, che come tutti sappiamo è l’ergastolo per il femminicidio dell’ex fidanzata, l’eco del caso che ha sconvolto tutta la nazione, non si placa.

Intorno alle 14.30 di mercoledì 4 dicembre, l’avvocato del 22enne, che ora si trova in carcere a Montorio, ha ricevuto le tre cartucce di pistola, fra la corrispondenza del suo ufficio.

L’intervento delle forze dell’ordine

Spaventato e stupito, il legale ha contattato la questura e nel suo studio sono intervenuti gli agenti della squadra mobile, della polizia scientifica e gli uomini della Digos.

La busta è stata analizzata alla ricerca di eventuali tracce del responsabile e chiaramente, le cartucce sono state sequestrate per controllare l’eventuale presenza di impronte digitali. Erano imballate in un foglio di carta, in modo abbastanza semplice e grossolano, come se si trattasse di un oggetto di poco conto.

Le forze dell’ordine hanno avviato le indagini per risalire all’identità dell’autore del gesto intimidatorio.

C’è molta solidarietà per la famiglia di Giulia e tutti condannano ciò che ha fatto Filippo, tuttavia egli ah ricevuto una pena importante, la giustizia ha fatto il suo corso e il caso non deve sfociare in ulteriori violenze.