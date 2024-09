Le 10 metamorfosi più drammatiche nella cronologia di Hollywood: da Tom Hanks a Robert De Niro. Nessuno supera Christian Bale.

La recitazione richiede molto più che imparare le battute: a volte, gli attori devono alterare drasticamente il loro aspetto fisico per rappresentare adeguatamente un personaggio. Questo è evidente nella storia del cinema Hollywoodiano, con notabili trasformazioni come quelle di Tom Hanks e Robert De Niro. Tuttavia, la più estrema è stata quella di Christian Bale. Queste star hanno spesso dovuto guadagnare o perdere molto peso, a volte fino a diventare irriconoscibili, per incarnare convincemente i loro personaggi.

