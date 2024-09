Le abitazioni a Favignana sono in pericolo a causa di un incendio.

Nel pomeriggio, un incendio ha interessato un'area non coltivata a Tre Croci, sull'isola di Favignana, mettendo a rischio alcune abitazioni e causando l'evacuazione precauzionale di circa 60 persone. Il Comune, i carabinieri e la polizia locale sono intervenuti, supportati da un team di pompieri da Trapani e dai mezzi marittimi del porto principale. Per spegnere l'incendio, è stato utilizzato un elicottero con un serbatoio d'acqua.

