Sigaretta elettronica esplode in faccia ad una 20enne mentre fuma: la corsa in ospedale a Palermo

La sigaretta elettronica è esplosa in faccia ad una 20enne mentre stava fumando. Attimi di paura in Piazza Olivella a Palermo: ragazza gravemente ferita al volto.

Esplode la sigaretta elettronica

L’apparecchio è scoppiato mentre la giovane ragazza stava fumando, colpendole volto e bocca. Secondo quanto riportato da PalermoToday, la giovane polacca, in vacanza in città, era seduta su una panchina al centro della piazza, in compagnia del fidanzato. Stava fumando, quando il dispositivo le è scoppiato in mano e il viso le si è coperto di fumo nero.

A lanciare l’allarme sono stati i titolari di un vicino ristorante.

Esplode la sigaretta elettronica: ragazza in ospedale

Secondo le prime indiscrezioni, l’esplosione sarebbe stata causata da un cortocircuito della batteria e la marca del dispositivo elettronico sarebbe Geekvape.

La ragazza è stata così trasportata con un’ambulanza del 118 in ospedale, dove è stata trattenuta per ulteriori accertamenti. L’incidente le avrebbe causato una ferita alla bocca e almeno un dente spaccato. Tuttavia, al momento non si conoscono ulteriori dettagli sulle sue condizioni di salute.

La sigaretta elettronica in Italia

Secondo le stime, il 2,4% della popolazione italiana fuma abitualmente o occasionalmente sigarette elettroniche. Si tratta di almeno un milione di italiani e di questi sono soprattutto i più giovani.