Le sigarette elettroniche sono meno pericolose rispetto a quelle classiche durante la gravidanza? Partiamo in primis dal fatto che fumare in stato interessante è estremamente rischioso, con conseguenze dannose sia per la madre che per il bambino. Questa evidenza è ormai ampiamente dimostrata dalla comunità scientifica e, fortunatamente, la maggior parte delle persone ne è consapevole.

I pericoli del fumo

Carlo Maria Stigliano, Segretario Nazionale dell’Associazione Ostetrici Ginecologi Ospedalieri Italiani (AOGOI), ha spiegato nel corso di un’intervista a FanPage che “Il fumo di tabacco è dannoso perché libera una serie di sostanze altamente tossiche che producono effetti dannosi sulla madre e sull’eventuale prodotto del concepimento”.

Moderni device non meno letali

Carlo Maria Stigliano sottolinea che anche nei moderni device avviene il rilascio di nicotina, che durante la gravidanza può causare danni sia alla madre sia al bambino, poiché la sostanza attraversa la placenta e raggiunge il feto.

Sigarette elettroniche e gravidanza

La situazione è simile per la sigaretta elettronica: sebbene il liquido utilizzato non contenga tabacco, è comunque ricco di nicotina. Pertanto, mentre potrebbe essere considerato accettabile come strumento di transizione per smettere di fumare tabacco, non è assolutamente consigliato durante la gravidanza, data la sua potenziale pericolosità per il feto.