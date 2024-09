Le Frecce Tricolori sfoggiano una nuova livrea progettata da Pininfarina.

La nuova decalcomania delle Frecce Tricolori, realizzata da Pininfarina, adornano i nuovi aerei M346 prodotti da Leonardo, destinati a sostituire progressivamente gli mb339. Il nuovo look è stato presentato presso la base dell'Aeronautica Militare di Istrana, in Treviso, al ritorno della squadra acrobatica da un tour di due mesi in Canada e Stati Uniti. Il design mira a enfatizzare la grazia e la fluidità del volo delle Frecce Tricolori, con elementi grafici riconoscibili e dinamici.

La nuova decalcomania delle Frecce Tricolori, ora adornano gli aerei M346 nuovi di zecca prodotti da Leonardo, mantiene la nota firma di Pininfarina. Questi sostituiranno gradualmente l’mb339. L’anteprima del nuovo look delle frecce tricolori ha avuto luogo oggi presso la base dell’Aeronautica Militare di Istrana, in Treviso, durante una cerimonia che celebrava il ritorno della squadra acrobatica dopo una due mesi di tournée in Canada e negli Stati Uniti. “La tradizione della tecnologia superiore continua, così come la nostra capacità di apprezzare la bellezza, rappresentata in questo caso da Pininfarina”, ha detto il ministro della Difesa, Guido Crosetto. La livrea, firmata “by Pininfarina”, enfatizza la grazia e la fluidità del volo delle Frecce Tricolori. Il design, visibile in tre dimensioni, garantisce che durante le acrobazie degli aerei, ci sia sempre un elemento grafico riconoscibile che infonda una sensazione di velocità e dinamicità al pubblico.