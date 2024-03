Non ci sono solamente la normale cottura impostando il forno su statico oppure no, se sei curioso puoi provare a conoscere alcune funzioni segrete

Quando l’autunno è in pieno svolgimento e le temperature in Italia dopo un’estate torrida tornano a calare, il ritorno del forno in cucina è inevitabile.

Le funzioni segrete del forno: eccone alcune

Ma hai mai pensato di utilizzarlo in modi diversi? Oltre alla classica cottura statica, il forno nasconde funzioni segrete che potrebbero sorprenderti.

Il forno è un prezioso alleato in cucina, capace di preparare una vasta gamma di piatti, dai tradizionali arrosti alle deliziose prelibatezze dolci, le possibilità sono infinite. Tuttavia, ci sono alcune funzioni nascoste che pochi conoscono, soprattutto nelle versioni più moderne.

Una di queste è la cottura a vapore, sì, hai capito bene: è possibile sfruttare il vapore anche con il forno. Basta riempire una vaschetta d’acqua e inserirla nel forno. Attivando la funzione, i cibi verranno cotti in modo sano e leggero.

Le funzioni segrete del forno: ecco alcuni trucchi

Ma non è finita qui. Con alcuni forni è possibile addirittura friggere senza l’uso di olio. Questi forni più piccoli utilizzano il calore e temperature elevate per cuocere senza l’aggiunta di grassi, eliminando così gli odori sgradevoli e rendendo i cibi più leggeri e salutari.

Inoltre, esistono forni intelligenti che possono selezionare automaticamente la modalità di cottura più adatta al cibo inserito al loro interno, semplificando ulteriormente il processo culinario.

Il mondo dei forni si evolve costantemente, offrendo sempre nuove e sorprendenti funzionalità per facilitare la preparazione dei pasti. Chissà cosa ci riserverà il futuro! E tu, conoscevi tutte queste incredibili potenzialità dei nostri forni di casa?