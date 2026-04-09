Le lacrime di Donnarumma: "Nessun premio chiesto per la qualificazione al Mondiale"

(Adnkronos) - "Soni stati giorni molto duri e faticosi, per tutti gli italiani. Ci tenevamo tanto ad andare al Mondiale, purtroppo non ce l’abbiamo fatta e c'è da accettarlo. Serve andare avanti, anche se fa male, davvero molto male". Gigio Donnarumma, capitano della Nazionale, ha parlato così...

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“Soni stati giorni molto duri e faticosi, per tutti gli italiani. Ci tenevamo tanto ad andare al Mondiale, purtroppo non ce l’abbiamo fatta e c’è da accettarlo. Serve andare avanti, anche se fa male, davvero molto male”. Gigio Donnarumma, capitano della Nazionale, ha parlato così ai microfoni di Sky Sport dopo la finale dello spareggio persa contro la Bosnia, spiegando la grande amarezza della Nazionale per la terza mancata partecipazione alla Coppa del Mondo.

Donnarumma ha aggiunto: “Nei primi giorni ho fatto molta fatica a metabolizzare, ma la verità è che bisogna ripartire, andare avanti e reagire.

Abbiamo quattro anni davanti, adesso prima di pensare al prossimo Mondiale ci sono altri tornei come Europei e Nations League in mezzo”.

Donnarumma ha poi detto anche la verità sul tema del presunto premio chiesto dai giocatori azzurri alla Federazione in caso di successo contro la Bosnia e qualificazione al Mondiale: “Sono rimasto ferito dai commenti e dalle parole uscite su presunti premi che avremo richiesto.

Da capitano non ho mai chiesto un euro alla Nazionale italiana. Quello che fa la Nazionale, come in ogni competizione, è fare un regalo ai calciatori che si qualificano per un torneo. Solo questo, nessuno ha mai chiesto niente alla federazione: il nostro regalo era andare al Mondiale e non ce l’abbiamo fatta. Mi ha fatto male quello che è uscito, ripeto, nessuno ha mai chiesto premi”.

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