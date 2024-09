Le onde del sud della Sardegna hanno causato il naufragio di una turista di 62 anni, portandola alla morte per annegamento.

Una donna filippina di 62 anni, che viveva in Irlanda, è morta annegata sulla spiaggia di Porto Maga ad Arbus, in Sardegna. Non è chiaro se stesse nuotando o è stata travolta da una corrente sul bagnasciuga. I soccorritori della Capitaneria di porto di Oristano e i vigili del fuoco hanno recuperato il corpo dalla mare.

Una donna filippina di 62 anni, residente in Irlanda, è tragicamente morta per annegamento nel pomeriggio a Arbus, nella regione meridionale della Sardegna. Si trovava alla spiaggia di Porto Maga con suo marito. Non è chiaro se abbia deciso di fare il bagno nonostante le pessime condizioni marine, o se è semplicemente stata travolta da una corrente mentre stava sul bagnasciuga. In ogni caso, è stata trascinata al largo dalle onde alte e non ha potuto resistere, annegando. Giunti prontamente sul luogo del dramma, i soccorritori della Capitaneria di porto di Oristano e i vigili del fuoco, a bordo dell’elicottero Drago 144. Un nuotatore di salvataggio si è lanciato dall’elicottero, recuperando il corpo senza vita della donna e riportandolo a terra.