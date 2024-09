Le pagine Instagram dei 16 studenti della nuova edizione di Amici.

Oggi è stata composta la recente squadra di Amici e in questa istanza, mi appresto a introdurre minuziosamente i profili online dei 16 studenti che sono stati selezionati. Alcuni si sono già fatti un nome, come Diego Lazzari e il figlio di Gabriele Muccino, mentre per altri è la prima apparizione in televisione.

I neofiti cantanti di Amici

L’ultima squadra di Amici accoglie otto cantanti tra cui Diego Lazzari, Vybes e Alena (che si sono uniti alla squadra di Rudy Zerbi); TrigNo e Niccolò (che hanno aderito al team di Anna Pettinelli); Senza Cri e Luk3 (scelti sia da Lorella Cuccarini che da Anna Pettinelli) e Ilan (che è stato scelto sia da Rudy Zerbi che da Anna Pettinelli).

I freschi ballerini di Amici

Anche i ballerini che sono stati accettati durante il primo episodio di Amici sono otto, tra cui: Teodora, Gabriele Baio e Rebecca (membri del team di Deborah Lettieri); Alessia, Daniele e Chiara (che si sono uniti al team di Alessandra Celentano) e Alessio e Sienna (ammessi grazie all’intervento di Emanuel Lo).