Il commento del leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, rilasciato in un’intervista a Repubblica, ha acceso nuove discussioni con le opposizioni. Lui ha dichiarato di non vedere nessuna minaccia per la democrazia con una possibile vittoria di Donald Trump negli USA.

Il pensiero di Giuseppe Conte su Donald Trump

Giuseppe Conte non è d’accordo con chi crede che la vittoria di Donald Trump alle elezioni americane possa rappresentare un pericolo per la democrazia e, a tal proposito, aggiunge:

“La libera scelta dei cittadini non è mai una minaccia per la democrazia. Anche in Italia è un argomento che non ho mai usato contro Meloni”.

Nonostante il suo pensiero affermato senza mezzi termini sull’ex presidente americano, nell’intervista Conte non dichiara apertamente la sua preferenza tra Kamala Harris e Donald Trump:

“Giudicheremo la prossima presidenza sui fatti. Noi, come forza alternativa a Meloni per il governo del Paese, dovremo dialogare con qualunque presidente sarà eletto dai cittadini americani”.

Le opposizioni contro Giuseppe Conte

Le parole del leader del Movimento 5 Stelle non sono passate inosservate e tante sono le critiche ricevute in queste ore.

“Conte sbaglia, Trump è un reazionario pericoloso”, afferma il deputato di Più Europa, Benedetto Della Vedova. Anche il senatore di Italia Viva, Ivan Scalfarotto si schiera contro Trump: “Nel centrosinistra l’unica scelta è Kamala Harris” e, della stessa linea di pensiero, è la presidente della Regione Sardegna dei Cinque Stelle, Alessandra Todde.

“Servirà convergenza anche sulla politica estera, per difendere democrazie e libertà, ma anche pretendere un’Europa che diventi soggetto politico capace di muoversi per ridurre conflitti e promuovere pace. Che poi Conte non veda differenze tra Trump e Harris non ci impedisce di schierarci senza indugi al fianco di Kamala. Come penso farebbe la maggioranza degli elettori del M5S”, dichiara al Corriere della Sera, il presidente del Partito democratico, Stefano Bonaccini.

A tal proposito, non manca la replica del leader di Azione, Carlo Calenda. Sul proprio profilo X, riprendendo le dichiarazioni di Bonaccini, afferma: