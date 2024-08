“Ho dato il mio assenso a Fox News per tenere un dibattito con Kamala Harris mercoledì 4 settembre. Questa data è comoda e appropriata” – così Donald Trump ha comunicato tramite il suo social ‘Truth‘ di aver accettato l’invito dell’emittente televisiva statunitense per il suo confronto con Kamala Harris prima delle elezioni di Usa 2024.

Trump-Harris, presto il dibattito tv: la data

Da un dibattito, quello con Joe Biden e stravinto da Trump, ad un altro. Questa volta con Kamala Harris. Il candidato repubblicano inizialmente non aveva dato disponibilità per un confronto diretto con la Harris, ma nelle scorse ore ha cambiato idea, accettando l’invito di Fox News. Lo scontro tv andrà in onda il prossimo 4 settembre e, a differenza del precedente di giugno, ospiterà il pubblico in studio. A moderazione ci saranno i conduttori Bret Baier e Martha MacCallum.

Trump-Harris, presto il dibattito tv: la stoccata a Biden

Trump non ha perso l’occasione anche per lanciare una nuova stoccata nei confronti dell’attuale presidente americano, che ha scelto di tirarsi indietro all’ultimo nella corsa verso la Casa Bianca: “Il dibattito in precedenza era fissato contro Sleepy Joe (Joe Biden n.d.r) su Abc, ma è stato cancellato in quanto Biden non parteciperà“.