Usa, nuove armi per Israele: Biden alza la voce con Netanyahu

Joe Biden lancia un avvertimento a Benjamin Netanyahu: Israele deve fare di tutto per limitare le tensioni in Medio Oriente

Dopo il raid di Israele a Teheran e la morte di Ismail Haniyeh avvenuta proprio in terra iraniana, la tensione in Medio Oriente è schizzata alle stelle. L’Iran ha promesso vendetta contro Israele e per questo motivo gli Usa hanno deciso di intervenire inviando nella zona ulteriori navi da guerra e aerei da combattimento.

Usa, l’invio di nuove armi a Israele: la decisione

“Il Dipartimento della Difesa continua ad adottare misure per mitigare la possibilità di un’escalation regionale da parte dell’Iran o dei partner e degli alleati di Teheran” – così la vice portavoce del Pentagono, Sabrina Singh, ha fatto sapere che gli Usa sono pronti ad inviare in Medio Oriente nuovi arei e navi da guerra. L’obiettivo è quello di sedare sul nascere la possibilità che il conflitto nella zona possa amplificarsi ulteriormente.

Usa, Joe Biden telefona a Benjamin Netanyahu: il dialogo

Nelle scorse ore, Joe Biden ha telefonato a Benjamin Netanyahu, ribadendo ancora una volta il pieno sostegno dell’America nei confronti di Israele, ma non mancando di alzare la voce nei confronti del premier di Tel Aviv. Secondo Biden, Netanyahu deve fare tutto ciò che è nelle sue capacità per evitare un’escalation e lavorare più efficacemente con l’obiettivo di raggiungere il cessate il fuoco a Gaza.