Nella notte fra il 30 e il 31 luglio, il leader politico di Hamas Ismail Haniyeh è morto a causa di un raid di Israele contro la sua residenza a Teheran. La notizia, che ha fatto il giro del mondo in pochi minuti, ha aumentato il grado di tensione in Medio Oriente.

Morte Haniyeh, i funerali a Teheran: le celebrazioni

La tensione in Medio Oriente era già alle stelle, arrivati ormai al decimo mese di guerra fra Israele e Hamas, ma l’ultimo raid dell’Idf in terra iraniana non ha fatto altro che peggiorare le cose. Ismail Haniyeh ha perso la vita a Teheran e l’Iran ha visto il raid come un vero e proprio attacco terroristico. Nel corso della mattina di oggi, sono iniziati i funerali con il leader supremo iraniano Ali Khamenei guiderà le preghiere funebri per l’uomo.

Morte Haniyeh, i funerali a Teheran: attacco a Israele

Nel frattempo, l’Iran ha deciso di chiudere temporaneamente lo spazio aereo, mentre si stanno prendendo decisioni su come comportarsi. Il Paese, secondo quanto riferito da fonti ben informate, avrebbe già contattato l’Arabia Saudita e il Qatar, informando sulle proprie volontà di concludere un attacco nei confronti di Israele.