Usa, Kamala Harris è la candidata ufficiale del Partito Democratico

Kamala Harris è ufficialmente la candidata del Partito Democratico per le elezioni presidenziali negli Stati Uniti. Lo ha annunciato il presidente del comitato elettorale del Partito Democratico, Jaime Harrison. Era praticamente scontato che venisse nominata, visto che è l’unica candidata e già qualche settimana fa aveva fatto sapere di aver ottenuto il sostegno verbale di abbastanza delegati per riuscire ad assicurarsi la nomina ufficiale. La procedura del voto elettronico per confermarla è iniziata nella giornata di ieri, giovedì 1 agosto.

La reazione di Kamala Harris

“Sono onorata di essere la candidata democratica alla presidenza degli Stati Uniti. Accetterò ufficialmente la nomination la prossima settimana” sono state le parole di Kamala Harris su X. Secondo le dichiarazioni rilanciate dalla Cnn, Kamala Harris ha dichiarato di essere felice di sapere che hanno delegati a sufficienza per assicurarsi la nomination. “Ci riuniremo a Chicago, uniti come un unico partito, dove avremo occasione di celebrare insieme questo momento storico” ha aggiunto.