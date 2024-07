Gli ultimi sondaggi effettuati negli Stati Uniti d’America raccontano di un vero e proprio testa a testa fra Donald Trump e Kamala Harris. La vice di Joe Biden, che ora ha preso il suo posto tra le file dei Democratici per la corsa alla Casa Bianca 2024, si sta dimostrando combattiva e non teme il confronto diretto con il tycoon.

Usa 2024, Kamala Harris lancia la sfida a Donald Trump: il comizio

“Donald, se hai qualcosa da dire, dimmelo in faccia” . così Kamala Harris si rivolge con sfida direttamente a Donald Trump, durante il suo ultimo comizio svoltosi ieri ad Atlanta. La Harris, per tutto il suo discorso, ha fatto continui riferimenti alla decisione di Trump di evitare il confronto diretto con la Harris nel dibattito tv che era in programma per settembre. “Non è bizzarro?” Si chiede beffarda la Harris che sa quanto Trump tenesse a quel dibattito quando il candidato Democratico era ancora Joe Biden.

Usa 2024, Kamala Harris lancia la sfida a Donald Trump: il programma

Durante il suo comizio, la Harris si è anche soffermata sul suo programma elettorale: “Il primo giorno del mio insediamento mi occuperò delle speculazioni sui prezzi e di abbassare i costi. Vieteremo altre commissioni nascoste e spese di mora a sorpresa che le banche e altre aziende usano per aumentare i loro profitti”.