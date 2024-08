Le ultime dichiarazioni rilasciate da Donald Trump hanno fatto infuriare i Democratici. Il tycoon ha fatto un riferimento sulle origini di Kamala Harris, che a sua volta risponde per le rime.

Usa, sfida a distanza Trump-Harris: l’intervista del Repubblicano

“Per molti anni ho creduto che Kamala Harris fosse indiana, perché parlava solo delle sue origini indiane. A un certo punto è diventata nera” – così Donald Trump ha parlato della sua avversaria nella corsa verso Usa 2024 in un’intervista alla National Association of Black Journalists. Il tycoon ha anche aggiunto che, secondo il suo modo di vedere, lui è stato il miglior presidente per la comunità nera negli Usa dai tempi di Lincoln.

Usa, sfida a distanza Trump-Harris: rispondono i Democratici

La portavoce della Casa Bianca, Karin Jean-Pierre, è stata la prima a reagire alle parole di Trump, definendole senza mezzi termini come “vergognose” e “ripugnanti“. “Nessuno ha il diritto di dire a qualcuno chi è. Lei è la vicepresidente degli Stati Uniti, Kamala Harris. Dobbiamo portare un po’ di rispetto al suo nome, punto”. La risposta della Harris, poi, non si è fatta attendere: “Questo pomeriggio abbiamo sentito Trump ed è sempre lo stesso vecchio spettacolo di divisione e mancanza di rispetto. Gli americani meritano di meglio“.