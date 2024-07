Il social Truth mostra le immagini di un incontro che si è svolto nelle scorse ore nella tenuta di Mar-a-Lago, di proprietà di Donald Trump. Il tycoon ha ricevuto il premier israeliano Benjamin Netanyahu e la moglie Sarah, per parlare di quello che sta accadendo attualmente in Medio Oriente e di quello che potrebbe succedere in caso di escalation.

Usa, Trump incontra Netanyahu a Mar-a-Lago: il vertice

“Se vinciamo, sarà semplice, tutto funzionerà e sarà molto veloce. Se non vinciamo, finiremo per avere grandi guerre in Medio Oriente, forse una Terza Guerra Mondiale“ – così Donald Trump ha raccontato ai giornalisti il cuore dell’incontro che ha avuto in data 26 luglio con Benjamin Netanyahu a Mar-a-Lago. Il tycoon ha fatto riferimento alle prossime elezioni presidenziali in America, facendo capire che da il risultato di quell’evento potrebbe incidere pesantemente sul futuro del mondo.

Usa, Trump incontra Netanyahu a Mar-a-Lago: il rischio guerra mondiale

“Dopo la Seconda Guerra Mondiale, oggi più che in ogni altro momento siamo vicini a una Terza Guerra Mondiale. Non siamo mai stati così vicini, perché abbiamo persone incompetenti che guidano il nostro Paese” – ha attaccato Trump, parlando di Joe Biden.