Le zone del Livornese, dai campeggi della Costa ai vigneti di Bolgheri, sono state interessate da inondazioni.

Case e terreni sono stati inondati, con fiumi e canali del sistema idrografico minore a rischio di allagamento ogni qualvolta ricomincia a piovere. Tra Castagneto Carducci, Bolgheri e Donoratico, le condizioni sono particolarmente gravi. La sindaca di Castagneto, Sandra Scarpellini, ha inaugurato il Coc e disposto la chiusura preventiva delle istituzioni scolastiche per il giorno successivo. Insieme agli esperti della Protezione Civile locale, sta svolgendo ispezioni nelle aree più vulnerabili. Anche i vigneti, dalla cui uva vengono prodotti i pregiati vini di Bolgheri, sono allagati. La vendemmia è ancora in corso e i potenziali danni sono ancora in fase di analisi. Un altro problema segnalato riguarda le condizioni dei resort turistici e dei campeggi, ancora pieni di vacanzieri. “Ci stiamo assicurando che le procedure di emergenza di queste strutture siano messe in atto – ha dichiarato Scarpellini – nel caso dei campeggi e dei resort che sono ancora pienamente operativi. Attualmente abbiamo trasferito, con il contributo dei proprietari, gli ospiti di un agricamping di roulotte e camper nella nuova piazza del mercato”. Dal lato di Livorno, ajuto arriva anche dal sindaco Luca Salvetti per le aree più duramente colpite della provincia. “Questa volta – ha condiviso Salvetti – l’impatto è stato particolarmente forte tra Castagneto Carducci e San Vincenzo. Un altro diluvio con 70 millimetri in 30 minuti. Allagamenti ovunque, corsi d’acqua che hanno superato i loro argini, campeggi e strutture turistiche da evacuare. La protezione Civile del comune di Livorno ha avviato un’azione per fornire supporto alle amministrazioni e alle località più toccate e sta già raggiungendo l’area”.

Nel frattempo, il governatore Eugenio Giani segnala: “Abbiamo registrato più di 219 mm di precipitazioni a San Vincenzo nell’ultimo periodo di 6 ore, e 215 mm a Castagneto Carducci, valori che superano la media di quanto generalmente cade in uno dei mesi più umidi. La tempesta si estende dalla costa centrale fino alle colline del Chianti, con più di 5500 lampi nelle ultime 6 ore. I livelli dei fiumi della regione stanno aumentando a causa dell’intensa perturbazione che si sta spostando in direzione di Siena nell’ora successiva”.