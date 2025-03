Lega: Salvini, se qualcuno vuol fare il segretario lo sosterrò'

Ancona, 15 mar. (Adnkronos) - "Siccome dei borbottii, dei mugugni, dei lamenti e dei retroscena non ci facciamo niente, ho messo a disposizione il mio mandato: se qualcuno vuol fare il segretario della Lega perchè si sente di farlo io sarò il suo più leale sostenitore e non...

Ancona, 15 mar. (Adnkronos) – "Siccome dei borbottii, dei mugugni, dei lamenti e dei retroscena non ci facciamo niente, ho messo a disposizione il mio mandato: se qualcuno vuol fare il segretario della Lega perchè si sente di farlo io sarò il suo più leale sostenitore e non muoio per andare avanti per altri tre anni a fare il segretario della Lega, perchè bello ma impegnativo. Se qualcuno vuol fare il segretario della Lega si candidi e sarò il primo firmatario della mozione a suo sostegno". Lo ha affermato il segretario della Lega, Matteo Salvini, durante una manifestazione del partito ad Ancona.