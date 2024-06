La sera di venerdì 31 maggio una tragedia si è consumata a Lido di Venezia. Una bambina di 18 mesi, Elettra Friselle, è morta soffocata da un tappo di bottiglia.

L’incidente con il tappo

Elettra Friselle, un anno e mezzo, stava giocando con una bottiglia quando ne ha, accidentalmente, ingoiato il tappo. Quando i genitori si accorgono di quello che è accaduto provano subito a intervenire, tentando senza successo di liberarle le vie respiratorie. Il padre allora capisce che è necessario portarla immediatamente in ospedale e la carica in macchina. Al pronto soccorso del Lido decidono che è necessario trasportarla al nosocomio di Padova e, in attesa dell’elicottero, il personale sanitario fa il possibile per rianimarla. La piccola infatti, nel frattempo, ha perso conoscenza.

L’elicottero in avaria

L’elicottero mandato per trasportare Elettra a Padova atterra all’aeroporto Nicelli di San Nicolò, ma va in avaria ed è inutilizzabile. Viene chiamato un altro elicottero e nel frattempo i medici riescono a estrarre il tappo di bottiglia dalla trachea della piccola. Finalmente si riesce a trasportare la bambina a Padova, ma le sue condizioni sono ormai disperate. Elettra Friselle muore nella notte.