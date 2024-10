Liguria: Bettini (Pd), 'Orlando tra i più bravi e unitari, è importante che vinca per i liguri'

Roma, 25 ott (Adnkronos) – "Su Andrea Orlando ho espresso più volte la mia opinione: è uno dei rappresentanti della sinistra italiana più bravi, unitari, concreti, intelligenti, colti e umani. È per sua stessa natura un figlio del popolo, diventato un dirigente e un intellettuale che ha governato bene l'Italia, quando è stato chiamato a fare il Ministro. Domenica 27 e lunedì 28 si voterà in Liguria. Il candidato dell'alleanza di tutti i democratici è proprio Andrea. È davvero importante per i liguri che vinca; ma sarebbe anche un passo in avanti per una migliore prospettiva politica della Repubblica". Lo scrive Goffredo Bettini su Facebook.