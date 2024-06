Liguria: Orlando, 'dopo ballottaggi subito cantiere per regionali'

Roma, 12 giu. (Adnkronos) – "Va impedito che FdI, il vero arbitro della partita Toti, si faccia il proprio calcolo politico nazionale sulla pelle dei liguri. Meloni vuole evitare l’eventualità di una tornata nazionale troppo sfavorevole magari con insieme le elezioni regionali in Umbria, Emilia-Romagna e Liguria, e gestisce il caso ligure di conseguenza. A discapito degli interessi della Liguria, dall’attuazione del Pnrr al disastro della sanità". Lo dice il deputato Pd ed ex Ministro del Lavoro, Andrea Orlando, in una intervista all'edizione genovese del quotidiano La Repubblica.

“Noi dobbiamo dare subito un segnale, senza aspettare, su più fronti. Insistere sulla mobilitazione per le dimissioni di Toti, da una parte, e dall’altra avviare – sottolinea l'esponente dem – un cantiere programmatico per il futuro. Già dal post ballottaggi di fine mese ci sarà da cominciare a lavorare su una bozza di ragionamento comune sul modello di sviluppo della Liguria. Il momento è questo, quello di trasformare in mobilitazione i segnali politici che sono arrivati dal voto e farne un innesco".

"Noi lavoreremo con tutte le forze disponibili ad agire per sbloccare la situazione politica e poi discutere delle priorità programmatiche verificando se ci sono proposte comuni, un programma da costruire e far crescere nell'iniziativa comune rivolta alla società. Sul fronte politico vedo già una convergenza naturale tra le forze dell’opposizione in Regione, Azione compresa, nonostante qualche distinguo. La sfida vera sarà coinvolgere anche altre forze. Non credo basteranno solo quelle politiche per sollevare la Liguria dalle sabbie mobili nelle quali è stata cacciata. A livello nazionale, mi auguro non cambi la disposizione al dialogo di questi mesi – risponde infine Orlando ad una domanda sull'esito del voto del M5S alle europee – ne' metta in discussione i passi avanti già fatti. Ma se penso al M5s in Liguria, invece, vedo numeri che si attestano su quelli delle ultime Politiche, e una solidità di un rapporto essenziale per il futuro".