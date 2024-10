Liguria: sostegno dell'ex commissario Ue al Lavoro Schmit per Orlando

Roma, 23 ott. (Adnkronos) - "Ricevo e condivido con grande piacere il videomessaggio di Nicolas Schmit, già Commissario europeo per il Lavoro e i diritti sociali, che ringrazio per il suo sostegno". Lo scrive sui social il candidato del centrosinistra alla presidenza della Regione L...

Roma, 23 ott. (Adnkronos) – "Ricevo e condivido con grande piacere il videomessaggio di Nicolas Schmit, già Commissario europeo per il Lavoro e i diritti sociali, che ringrazio per il suo sostegno". Lo scrive sui social il candidato del centrosinistra alla presidenza della Regione Liguria, Andrea Orlando, postando un videomessaggio di Nicolas Schmit, ex Commissario al Lavoro UE, di sostegno ad Orlando.

"Care amiche, cari amici, con questo breve video messaggio – afferma Schmit – voglio esprimere il mio più grande apprezzamento al mio caro amico Andrea Orlando e il mio forte e convinto sostegno alla sua candidatura a Presidente della Regione Liguria. Come Commissario Europeo al lavoro e ai diritti sociali ho avuto il piacere e l'onore di lavorare con Andrea quando lui era ministro del Lavoro. Abbiamo approvato una direttiva sui salari minimi e creato un meccanismo di cassa integrazione europea che ha salvato milioni di posti di lavoro e sostenuto le piccole e medie imprese durante la pandemia. Ci siamo battuti per la parità salariale tra uomini e donne e per il sostegno all'infanzia dei bambini più vulnerabili".

"Qualche settimana fa abbiamo approvato la direttiva sulle piattaforme digitali – ricorda l'ex Commissario Ue – per cui tanto ci siamo battuti insieme, per assicurare ai lavoratori della Gig Economy i propri diritti. Sono sicuro che, come Presidente, Andrea porterà tutta la sua forza, la sua esperienza e la sua grande competenza al servizio della sua bellissima regione. Saprà coniugare nuovo sviluppo industriale con posti di lavoro di qualità, competitività con inclusione sociale, attenzione alle realtà locali con visione europea, mettendo al centro le persone e i loro bisogni. La Liguria e i suoi cittadini si meritano un governo capace, proiettato verso il futuro e con un chiaro progetto progressista. Andrea, sei la persona giusta per guidare questo cambiamento. In bocca al lupo a te e alla tua coalizione".