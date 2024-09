L'interrogatorio di Sangare, che si trova in prigione, ha inizio, secondo la testimonianza di Sharon.

L'interrogatorio di Sangare, che si trova in prigione, ha inizio, secondo la ...

L’esame di Moussa Sangare, l’uomo di 30 anni accusato di omicidio aggravato per premeditazione e ragioni banali, è iniziato nella prigione di Bergamo. Sangare è accusato di aver assassinato Sharon Verzeni con quattro pugnalate nella notte tra il 29 e il 30 luglio a Terno d’Isola. Sangare ha ammesso il suo crimine e sarà inquisito dalla giudice per le indagini preliminari Raffaella Mascarino, che dovrebbe prendere una decisione, presumibilmente entro la giornata, sulla richiesta di convalida dell’arresto e sulla misura di detenzione precauzionale in prigione proposta dalla Procura.