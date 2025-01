Un inverno che si fa attendere

L’inverno ha finalmente fatto il suo ingresso in Sardegna, portando con sé un’ondata di freddo e nevicate che hanno sorpreso molti. Dopo un autunno prolungato caratterizzato da temperature insolitamente miti, l’Isola ha dovuto fare i conti con un fronte artico che ha riportato la neve a quote relativamente basse. Le stazioni meteorologiche hanno registrato accumuli di neve a partire dagli 800 metri, con punte di 2-3 cm sopra i 1200 metri. Questo cambiamento climatico ha colto di sorpresa non solo i residenti, ma anche le autorità locali, che si trovano ora a gestire le conseguenze di un inverno che si preannuncia difficile.

Le nevicate e le loro conseguenze

Le nevicate hanno interessato diverse zone dell’Isola, in particolare i rilievi del Nuorese e i paesi montani come Fonni e Desulo. Tuttavia, la bellezza del paesaggio innevato nasconde una realtà preoccupante: la Sardegna sta affrontando una crisi idrica senza precedenti. La mancanza di piogge durante l’autunno ha aggravato la situazione, costringendo 17 comuni della Barbagia a razionare l’acqua. I cittadini di Nuoro, Bolotana, Dorgali e altri comuni dovranno affrontare l’arrivo dell’acqua a giorni alterni, una situazione insostenibile che mette a rischio la vita quotidiana di molte famiglie.

Le reazioni delle autorità locali

La sindaca di Fonni, Daniela Falconi, ha descritto la neve come una “manna dal cielo”, ma ha anche sottolineato l’urgenza di affrontare la crisi idrica. In un incontro con la Protezione civile e il gestore idrico Abbanoa, le autorità locali stanno cercando soluzioni per mitigare l’emergenza. Falconi ha evidenziato la necessità di interventi strutturali per migliorare l’efficienza delle reti idriche e garantire un approvvigionamento sostenibile per il futuro. La situazione attuale richiede non solo misure immediate, ma anche una pianificazione a lungo termine per affrontare le sfide climatiche che la Sardegna si trova ad affrontare.