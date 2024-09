L'Iran fa appello all'ONU mentre Israele persiste nell'attaccare il Libano.

Un drone lanciato dal Mar Rosso è stato intercettato da una nave israeliana. L'esercito israeliano ha colpito numerose basi di Hezbollah in Libano, causando danni alle infrastrutture militari dell'organizzazione. Nel frattempo, un attacco aereo su Gaza City ha provocato tre vittime e numerosi feriti. Eilat, città nel sud di Israele, è stata messa in allarme per la possibile presenza di droni nemici, potenzialmente lanciati da combattenti Houthi nello Yemen. Amir Saeid Iravani, rappresentante iraniano presso l'ONU, ha chiesto una sessione straordinaria del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite in seguito a un'aggressione israeliana. Infine, l'armata israeliana ha annunciato l'intercettazione di due droni inviati dal Libano, mentre gli attacchi aerei israeliani a sud di Beirut sono continuati.

Un veicolo aereo non pilotato, lanciato dal Mar Rosso, è stato respinto da una nave missilistica dell’Israele. Questo è quanto riporta le forze armate.

IDF: ‘Abbiamo attaccato numerose basi di Hezbollah in Libano’

Durante la notte, l’esercito israeliano ha condotto un altro attacco su obiettivi di Hezbollah nel Libano. L’informazione è stata condivisa in un aggiornamento su X: “In coordinamento con il Comando Nord, gli aerei delle forze armate hanno colpito numerose mete terroristiche sul territorio del Libano nelle ultime ore. Tra questi obiettivi rientrano basi di lancio di razzi diretti verso Israele e strutture dove erano accumulate armi e strutture militari dell’organizzazione. Durante l’ultimo giorno, l’IDF ha attaccato centinaia di obiettivi terroristici in tutto il Libano, provocando danni e riducendo le capacità belliche e le infrastrutture di Hezbollah in Libano”.

Attacco israeliano a Gaza: tre morti

In un attacco aereo israeliano su un edificio residenziale vicino all’incrocio di Al-Shabiya, nel cuore di Gaza City, sono rimasti uccisi tre palestinesi. Ci sono molti feriti, come segnalato dall’agenzia di stampa Wafa – come riportato da Al Jazeera – in base a informazioni locali. Secondo il ministero della salute di Gaza, negli ultimi 24 ore si contano almeno 52 morti e 118 feriti a seguito degli assalti israeliani.

All’arrivo di droni nemici, le sirene di allarme suonano a Eilat, nel sud di Israele.

Allerta ad Eilat, città nel meridione di Israele vicina ai confini con Egitto e Arabia Saudita, a causa di un possibile assalto tramite droni. L’avviso è stato rilasciato dall’armata israeliana attraverso X. Si crede che i droni possano essere stati lanciati dallo Yemen dai combattenti Houthi, secondo quanto riportano i canali di informazione locali. Un altro drone, stando a quanto annunciato dal giornale The times of Israel, è stato spedito in direzione di Eilat dalla resistenza islamica irachena. Un videoclip diffuso su X mostra il decollo del drone, diretto contro un “bersaglio importante” nella città, con un’immagine di Nasrallah a sottolineare che l’attacco rappresenta una ritorsione per il suo assassinio.

Amir Saeid Iravani, rappresentante dell’Iran presso l’ONU, ha invocato una sessione straordinaria del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite in seguito all’aggressione israeliana che ha causato la morte di Hassan Nasrallah. L’informazione è riportata da Al Jazeera. Nella sua missiva indirizzata al presidente del Consiglio, Iravani ha sollecitato i membri dell’istituzione “a stigmatizzare con la massima fermezza le azioni di violenza vigliacca di Israele”. Inoltre, ha messo in allerta riguardo “qualsiasi attacco rivolto alle sedi diplomatiche e ai delegati dell’Iran”.

L’armata israeliana dichiara di aver intercettato e “annientato” due droni inviati dal Libano meridionale. I veicoli volanti senza equipaggio erano indirizzati verso l’area occidentale della Galilea. Al Jazeera riporta la notizia.

Riprendono gli attacchi aerei israeliani nel sud di Beirut.

Gli aereomobili militari israeliani hanno condotto un’incursione notturna su Choueifat, una zona periferica a sud di Beirut, lanciando quattro attacchi con missili. Questo è stato confermato dalla rete televisiva Al Jadeed, come citato dalla Tass. L’emittente televisiva ha riferito di pesanti detonazioni avvenute nell’area abitativa. Molte ambulanze sono arrivate sul luogo.