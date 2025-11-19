Lituania: Vilnius riapre il confine con la Bielorussia

Vilnius, 19 nov. (Adnkronos) - Le autorità lituane hanno deciso di riaprire il confine con la Bielorussia chiuso il 29 ottobre. "L'evoluzione della situazione al confine ci consente di prendere la decisione di riaprirlo", ha dichiarato il ministro degli Interni lituano Vladisla...

Vilnius, 19 nov. (Adnkronos) – Le autorità lituane hanno deciso di riaprire il confine con la Bielorussia chiuso il 29 ottobre. "L'evoluzione della situazione al confine ci consente di prendere la decisione di riaprirlo", ha dichiarato il ministro degli Interni lituano Vladislav Kondratovich, aggiungendo che la Lituania si riserva il diritto di chiudere nuovamente il confine in caso di sviluppi negativi.

Vilnius sta riaprendo i posti di blocco a Medininkai e Šalčininkai. Tutti gli altri sono stati gradualmente chiusi. In precedenza, ce n'erano sei. Le autorità lituane hanno osservato che i preparativi per la ripresa dei valichi di frontiera richiederanno circa 24 ore.

Il 29 ottobre, la Lituania ha chiuso unilateralmente il confine con la Bielorussia per un mese, apparentemente per contrastare il contrabbando di tabacco per via aerea, che secondo Vilnius minacciava la sicurezza dell'aviazione civile. In risposta, Minsk ha impedito ai camion lituani di attraversare il confine e ha ordinato loro di parcheggiare in parcheggi a pagamento. Di conseguenza, oltre 1.000 camion lituani sono rimasti bloccati in Bielorussia.