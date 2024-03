Lombardia: allievi scuole primarie di 2 istituti in visita a Consiglio regionale

Milano, 11 mar. (Adnkronos) – E' stato il presidente del Consiglio regionale della Lombardia Federico Romani ad accogliere questa mattina gli alunni delle classi V, sezioni A e B della scuola primaria Segantini di Veduggio con Colzano del Collegio Di Rosa di Desio (Mb), ospiti a Palazzo Pirelli, sede del Consiglio regionale della Lombardia, per una visita didattica.

"In un momento storico in cui la politica è percepita come distante dai cittadini e in cui la partecipazione al voto, nelle elezioni di qualsiasi livello, è bassissima -ha detto Romani- dobbiamo cercare di stimolare la curiosità dei più giovani verso le istituzioni. Solo così, crescendo, potranno diventare protagonisti dello sviluppo delle loro comunità. Le visite delle scuole lombarde in Consiglio regionale sono un investimento sul futuro e un’esperienza di crescita all’insegna dei valori della democrazia e della conoscenza. Un’esperienza che auspico faccia crescere nei giovani la consapevolezza e la curiosità verso le esigenze del mondo che li circonda e magari anche l’interesse a farsene carico".

Accompagnati dai docenti del Segantini Ida Molteni, Maria Stella Viganò, Ilaria Cinquemani, Laura Sironi e da Marta Bonalumi, Lucia Trocino e suor Lucia Boroni per il De Rosa, i giovani studenti sono stati ricevuti in Aula consiliare, dove hanno preso posto tra i banchi dei Consiglieri regionali e dove sono stati loro illustrati i compiti e il funzionamento dell’Assemblea legislativa, con particolare attenzione ai passaggi relativi alla elezione e alla composizione della Giunta.

I ragazzi, dotati di curiosità verso la politica e animati da grande voglia di partecipazione, hanno potuto sperimentare le modalità di voto elettronico in dotazione all’Aula, discutendo e approvando alcune loro proposte, tra cui il sostegno alle fasce più deboli e la lotta allo spreco alimentare nella mensa scolastica.

Ad assistere alla seduta speciale anche il sindaco del Comune di Veduggio con Colzano, Luigi Dittonghi e l'assessore al Bilancio, Elisabetta Roncalli. All’incontro è intervenuto anche il capogruppo della Lega, Alessandro Corbetta, originario di Veduggio.

Al termine gli studenti hanno visitato il 26esimo piano di Palazzo Pirelli. Da lì i giovani ospiti hanno potuto spaziare con lo sguardo sulla città e conoscere la storia e il significato architettonico e culturale del grattacielo di Giò Ponti, sede dell’Assemblea legislativa della Lombardia.