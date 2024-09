L'ombra del duplice omicidio infantile aleggia su neonati seppelliti nel giardino.

A Traversetolo, in provincia di Parma, sono stati trovati i resti di un bambino nel giardino di una casa dove già in precedenza era stato scoperto il corpo di un altro neonato a agosto. La proprietaria 22enne è sotto indagine per un presunto doppio neonaticidio, accusata di omicidio premeditato e occultamento di cadavere.

In Traversetolo, provincia di Parma, c’è stato un drammatico sviluppo. Sono stati scoperti i resti di un bambino nel giardino di una casa. Questa è la stessa proprietà in cui il 9 agosto era stato scoperto il corpo di un altro neonato. Si pensa che i resti siano di un bimbo nato attorno alla 40a settimana, datati di oltre un anno fa. Inizialmente, la madre, 22enne, aveva presumibilmente partorito da sola in casa il 7 agosto. Poi avrebbe preso la vita di suo figlio e lo avrebbe occultato nel giardino due giorni prima di un viaggio prenotato da molto tempo. Ora, è anch’essa sotto indagine per un altro neonaticidio che sarebbe stato commesso più di un anno fa. L’accusa verso la giovane donna è di omicidio premeditato e occultamento di cadavere.