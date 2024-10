Nuova elezione per giudice Corte costituzionale fallisce ancora: mancano i voti necessari

Un altro tentativo fallito nel Parlamento riunito per la scelta di un nuovo giudice della Corte costituzionale, che deve prendere il posto dell’ex Presidente Silvana Sciarra, il cui mandato è terminato l’11 novembre 2023. Anche il numero otto delle votazioni non ha portato a risultati, con 342 membri presenti e in grado di votare, 9 schede disperse, 10 nulle e 323 bianche.

Per procedere all’elezione, erano necessari 363 voti, corrispondenti ai tre quinti dei 605 parlamentari presenti.