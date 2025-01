Lotteria Italia 2024: vendite in crescita e record regionali

Un successo senza precedenti per la Lotteria Italia 2024

La Lotteria Italia 2024 si sta rivelando un grande successo, con un numero di tagliandi venduti che ha superato ogni aspettativa. Secondo i dati riportati da Agipronews, a poche ore dalla chiusura delle vendite, sono stati staccati ben 8,65 milioni di biglietti, segnando un incremento del 29% rispetto ai 6,7 milioni dell’anno scorso. Questo aumento non solo evidenzia l’interesse crescente degli italiani per la lotteria, ma anche la capacità di attrarre nuovi giocatori.

Le regioni in prima linea

Analizzando i dati regionali, la Lombardia si distingue come la regione con il maggior numero di biglietti venduti, con un totale di 1,4 milioni di tagliandi, un incremento del 41% rispetto all’anno precedente. Questo successo è probabilmente attribuibile alle numerose vincite significative registrate nel 2023, che hanno stimolato l’interesse per l’edizione attuale. Il Lazio segue al secondo posto con 1,2 milioni di biglietti, mentre la Campania si conferma al terzo posto con 900mila tagliandi venduti, mostrando un aumento del 39%.

Crescita nelle regioni meno rappresentate

Particolarmente notevole è la crescita delle vendite in regioni come la Basilicata, che ha visto un incremento del 65%, passando da 42mila a 69mila biglietti. Anche l’Umbria ha registrato un notevole aumento, con le vendite che sono passate da 132mila a 216mila biglietti, un incremento del 64%. Altre regioni come il Trentino Alto Adige (+63%), la Sicilia (+56%) e la Puglia (+55%) hanno anch’esse contribuito a questo trend positivo, dimostrando che l’interesse per la Lotteria Italia si sta diffondendo anche oltre i confini delle regioni tradizionalmente più forti.