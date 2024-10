Le possibili partecipazioni al Festival di Sanremo 2025: ritorni attesi, nuovi talenti e sorprese in arrivo!

Anche se mancano ancora quattro mesi all’imminente Festival di Sanremo, già si comincia a discutere sui possibili partecipanti. Recentemente, il canale All Music ha redatto un elenco di artisti che potrebbero essere presenti all’evento, e Caterina Balivo ha approfondito l’argomento nella sua trasmissione, La Volta Buona. Durante la diretta, si è collegato Luca Dondoni, il quale ha condiviso le sue aspettative.

Probabili ritorni sul palco dell’Ariston

Il noto critico musicale ha indicato come probabili ritorni sul palco dell’Ariston quelli di Alessandra Amoroso ed Elodie, mentre ha mostrato scetticismo riguardo a un eventuale ritorno di Tiziano Ferro. Inoltre, ha menzionato Anna come una possibile partecipante, sottolineando che dopo il suo straordinario successo estivo, avrebbe bisogno di un’importante conferma dal palco di Sanremo.

Le dichiarazioni di Luca Dondoni

Luca Dondoni ha affermato: “La presenza di Anna è piuttosto probabile, mentre per Tiziano Ferro sono più scettico. Riguardo a Al Bano e Romina Power, invece, non ho certezze. Credo che Tommaso Paradiso abbia buone chances di partecipare e anche Elodie potrebbe essere in lizza. La sua partecipazione mi sembra plausibile.

Non vedo Alessandra Amoroso nella lista, ma la sua presenza rimane possibile. Anna ha avuto un successo incredibile l’estate scorsa, e ora ha l’opportunità di consolidarsi, dato che ha lanciato nuovi brani di grande successo. Sanremo potrebbe essere il trampolino di lancio che le serve. D’altro canto, non penso che Tiziano Ferro sarà presente quest’anno. Potrei però essere sorpreso dai prossimi sviluppi”.

