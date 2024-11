M5s: Conte, 'clausola per rivotare in odore incostituzionalità, ma io faccio politica'

M5s: Conte, 'clausola per rivotare in odore incostituzionalità, m...

M5s: Conte, 'clausola per rivotare in odore incostituzionalità, m...

Roma, 29 nov. (Adnkronos) – "Io ho risposto benissimo, a chi ha sempre fatto della democrazia la virtù del Movimento 5 stelle, andiamo a rivotare". Lo dice Giuseppe Conte, presidente del Movimento 5 stelle, intervenendo agli Stati generali della ripartenza, a Bologna.

"Io nella vita precedente ho fatto il professore di diritto e l’avvocato, ho competenze che per dire che quella clausola consente di rivotare è in odore di incostituzionalità, feudale, retaggio di un vecchio Statuto, la potevo mettere sul piano del contenzioso legale, ma io non faccio l’avvocato, io faccio il politico. La soluzione non può passare dal contenzioso legale, che ci vedrebbe vincenti. Non bisogna sottrarsi alla democrazia e al confronto", aggiunge Conte.