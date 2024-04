M5S: Conte incontra coordinatori regionali, 'territori stella polare nostra azione

Roma, 12 apr. (Adnkronos) - Quattro ore di riunione nella sede del M5S di via Campo Marzio. Giuseppe Conte serra i ranghi del Movimento e riunisce, alla presenza della vicepresidente vicaria Paola Taverna (che ha la delega ai territori, ndr), tutti i coordinatori regionali del M5S. Sul tavolo della ...

Roma, 12 apr. (Adnkronos) – Quattro ore di riunione nella sede del M5S di via Campo Marzio. Giuseppe Conte serra i ranghi del Movimento e riunisce, alla presenza della vicepresidente vicaria Paola Taverna (che ha la delega ai territori, ndr), tutti i coordinatori regionali del M5S. Sul tavolo della riunione -che sta per volgere al termine – l’aggiornamento del dossier sulla strutturazione a livello locale e i nodi programmatici in vista delle imminenti tornate amministrative.

Focus anche sulle europee, con la macchina organizzativa del Movimento che lavora a pieno ritmo e sta definendo i dettagli degli appuntamenti e degli incontri sul suolo nazionale. Ai suoi il leader del M5S ha chiesto di dedicarsi anima e corpo al lavoro sui territori, un impegno definito “stella polare dell’azione politica del Movimento”.